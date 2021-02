13-Jährige in Amberg belästigt – Polizei sucht nach Zeugen

Am Donnerstagabend ist eine 13-Jährige in Amberg belästigt worden.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Gegen 19 Uhr 20 wurde das Mädchen zwischen dem Bahnhof und dem Busbahnhof von einem Mann angesprochen. Er versuchte die 13-Jährige unter einem Vorwand in sein Auto zu locken. Als sie sich weigerte, wurde sie von einem zweiten Mann umarmt und oberhalb ihrer Bekleidung gestreichelt. Ein dritter Mann stand in der Nähe und gehörte wohl auch zur Gruppe. Die 13-Jährige wehrte sich und lief weg Richtung Busbahnhof, wurde aber von einem der Männer verfolgt. Als die Jugendliche in einen wartenden Bus einstieg und mit dem Fahrer sprach, verschwand ihr Verfolger.

Zu den unbekannten Personen liegen folgende Beschreibungen vor:

Person 1: 20-30 Jahre alt, 170-175 cm, arabisches Aussehen, 3-4 cm lange, feingelockte Haare nach oben gestylt, schwarzer Kinnbart, schwarzes Oberteil mit einem weißen Schriftzug „Champion“ – davon „C“ in blau und rot.

Person 2: 17-19 Jahre alt, 175-180 cm, arabisches Aussehen, kurze, nach hinten gestylte Haare, blaues T-Shirt mit weißen Streifen, evtl. hellblaue Jeansjacke.

Person 3: dunkel gekleidet, mehr nicht bekannt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg führt Ermittlungen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige, sachdienliche Hinweise geben können.

Außerdem wird der Busfahrer, den das Mädchen am Busbahnhof Amberg angesprochen hat, dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise werden rund um die Uhr unter der Telefonnummer 09621/89 00 entgegengenommen.