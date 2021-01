Amberg-Sulzbach: Einladungen zur Corona-Impfung gehen raus

Viele ältere Menschen in Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach warten schon auf diese Nachricht. Jetzt gehen die ersten von insgesamt rund 10.000 Briefen an alle Bürger über 80 Jahre raus: In dem Schreiben werden die zur Risikogruppe gehörenden Senioren zur Corona-Schutzimpfung eingeladen.

Eine Registrierung ist ab sofort online möglich unter www.impfzentren.bayern. Empfohlen wird die Registrierung über das Internet zu nutzen, weil es keine Wartezeiten gibt. Für Angehörige von Senioren z.B. ist das problemlos möglich. In dem Schreiben ist aber auch eine Telefonnummer angegeben, falls kein Internetanschluss vorhanden ist. Und ganz wichtig: Sobald mehr Impfstoff vom Bund angekommen ist, werden entsprechend mehr Termine vergeben. Das sollte nach Informationen des BRK Ende des Monats der Fall sein.