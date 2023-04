Amberger Aktionstag zum Stadtradeln

Alle Amberger Bürger sind wieder dazu aufgerufen, am „Stadtradeln“ teilzunehmen.

Eröffnet wird die Aktion am 5. Mai von 11 bis 16 Uhr auf dem Amberger Marktplatz. Für diesen Tag hat das Stadtradeln-Team ein breites Programm und Infos rund ums Fahrrad vorbereitet. Anmeldungen für die Fahrredaktion werden bereits online unter www.stadtradeln.de/amberg entgegen genommen.

Beim Stadtradeln soll man 21 Tage lang möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen und dabei kräftig Kilometer sammeln – für das eigene Team, für Amberg, für mehr Klimaschutz und für die Radverkehrsförderung. Es kann jeder teilnehmen, der in Amberg wohnt, arbeitet, in einem Verein tätig ist oder eine (Hoch-)Schule besucht. Auch in diesem Jahr warten auf die fahrradaktivsten Teams verschiedene Preise. Weiden hat sich bis jetzt für die Aktion nicht angemeldet.

STADTRADELN – Amberg