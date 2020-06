Amberger Bierwochen: Ab diesem Samstag

Die Stadt Amberg will Ihren Namen als Bierstadt mal wieder alle Ehre machen. Weil Feste wie das Altstadt- und Bergfest in diesem Jahr ins Wasser fallen, musste eine Alternative her. Deswegen haben das Stadtmarketing und die Bräuwirte in Amberg die Amberger Bierwochen initiiert.

Sie sind von diesem Samstag an bis 31. Juli. In dieser Zeit gibt es in den Brauwirtshäusern der städtischen Brauereien Bier in Steinkrügen und Speisekarten, die dem Essen auf dem Bergfest ähneln. Brauerei Sudhang, die kein eigenes Wirtshaus hat, hat sich hierfür mit dem Café Zentral zusammengetan. Außerdem gibt es einen ProBierpass, mit dem Sie Stempel in jeder teilnehmenden Brauerei bekommen. Wer einen vollen Pass hat kann damit an einem Gewinnspiel für ein Fass Bier, einen Kasten Bier oder Steinkrügen teilnehmen. Mit dabei sind die Brauerein Kummert, Winkler, Bruckmüller, Schloderer, Sterk und Sudhang.

© Foto: Susanne Schwab

© Stadtmarketing Amberg