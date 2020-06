Neumarkt: Neue Betrugsmasche

Die Polizei warnt vor einer neuen Masche, mit der Kriminelle versuchen, an das Geld von Senioren ranzukommen.

In Neumarkt sprachen am Sonntag drei junge Frauen im Umfeld einer Seniorenresidenz gezielt ältere Damen an. Die Unbekannten hatten weiße Oberteile an und wirkten wie Pflegedienstangehörige. Aus diesem Grund schöpften wohl mehrere Seniorinnen keinen Verdacht und ließen sich auf ein Gespräch ein. Mit gezielten Fragen entlockte das Trio die Namen der Frauen. Während die eine das Gespräch weiterführte, suchten die zwei anderen die Wohnungen ihrer Opfer auf. Dort entwendeten sie Bargeld im Wert von fast 10.000 Euro. (Red)