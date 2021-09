Amberger Herbsttage starten

Am 24. September starten die Amberger Herbsttage auf dem Dultplatz. Bis 3. Oktober gibt es dort einen überdachten Biergarten, Live-Musik, Fahrgeschäfte und natürlich jede Menge Essenstände. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag von 15 bis 22, Freitag und Samstag von 15 bis 22:30 Uhr und sonntags von 11 bis 22 Uhr. Auf dem gesamten Gelände gilt die 3G-Regel – Also Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete. Außerdem dürfen sich maximal 1.500 Menschen gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. In den Fahrgeschäften bzw. dort wo Abstände nicht eingehalten werden können gilt Maskenpflicht.