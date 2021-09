Fridays for Future Weiden ruft am 24. September zum Streik auf. Der Ableger des globalen Klimastreiks unter dem Motto #AlleFürsKlima findet an der Ecke Ringstraße und Max-Reger-Straße (Nähe Macerata-Platz) statt. Kurz vor der Bundestagswahl soll so ein deutliches Zeichen gesetzt werden. Gestreikt wird von 14 bis 16 Uhr. Die Veranstalter hoffen auf viele Unterstützer.