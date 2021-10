Am Montag startet die Amberger Running Week. Zwischen 11. Und 17. Oktober soll jeder einfach an einem beliebigen Tag seine jeweilige Strecke zurücklegen, mitstoppen und anschließend online hochladen. Für die jüngeren Läufer sind Strecken mit 1,6 und 2,5 km vorgesehen, 5 und 10 km für die Erwachsenen sowie 5 km für alle Nordic Walker. Die Startgebühren kommen der Jugendhilfestation St. Martin in Amberg zugute. Alle Infos und die Anmeldung finden Sie hier: www.sv-amberg.de