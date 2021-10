Von 25. bis 29. Oktober gibt es wieder eine Häckselaktionswoche in Amberg.

Anmeldungen sind noch bis 15. Oktober möglich. Anmelden kann sich jeder, dessen Grundstück an die städtische Hausmüllabfuhr angeschlossen ist. Sollte das Wetter in dieser Woche so schlecht sein, dass die Aktion nicht stattfinden kann, entfällt sie ersatzlos. Die nächste Aktion ist dann im März 2022.

Anmelden kann man sich bei der städtischen Abfallberatung unter der Telefonnummer 09621 10-1248, 10-1803 und 10-1312, der Mail-Adresse umwelt@amberg.de oder auf der Website www.amberg.de/abfallberatung.