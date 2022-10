Sind die Ampeln in Neutraubling im Landkreis Regensburg kaputt? Am Dienstag kam es an zwei Ampel-Kreuzungen zu Unfällen. Alle behaupten aber bei „Grün“ gefahren zu sein.

Beim ersten Unfall sind zwei Autos an der Kreuzung in der Walhallastraße zusammengekracht. Ein paar Stunden später krachte es an der Böhmerwaldstraßen-Kreuzung. Gleiches Szenario. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Jetzt werden die Ampelanlagen überprüft. Die Polizei Neutraubling bittet um Zeugenhinweise.