Traktorfahrer bei Unfall schwer verletzt

Großes Glück hatte ein Traktorfahrer, der am Dienstag in Hemau im Kreis Regensburg mit seinem Gefährt bei der Ausfahrt aus einer Wiese in einen Straßengraben geriet.

Der 85-Jährige wurde vom Sitz geschleudert. Der Traktor rollte mit dem Hinterrad über seinen Oberkörper und Kopf und kam nach ca. 30 Metern zum Stehen.

Ein Mann, der in der Nähe mit Baumpflegearbeiten beschäftigt war, hatte den Unfall beobachtet. Er setzte sofort die Rettungskette in Gang. Der Senior wurde mit sehr schweren aber noch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.