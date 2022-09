Anmelden für den 24.Leukämielauf in Regensburg noch möglich

Am 2.ten Oktober 2022 startet der 24. Leukämielauf in Regensburg. Organisiert wird die Aktion von der Leukämiehilfe Ostbayern e.V. Der Erlös geht an das Projekt Sport- und Bewegungszentrum für Krebskranke neben dem Patientenhaus.

Insgesamt gibt es fünf Strecken. Die Kurzstrecke über fünf Kilometer, den Walking- und den Nordic Walking-Lauf über jeweils sechs Kilometer, den Kinderlauf über 1,5 Kilometer und die 10 Kilometer Langstrecke. Dieses Jahr werden Sportlerinnen und Sportler der Regensburger Spitzenmannschaften die Läufe anschießen. Mit dabei sind die Bunkerladies des ESV 1927 Regensburg e.V., der SSV Jahn, die Eisbären und die Guggenberger Legionäre. Interessierte können sich noch bis zum 28. September anmelden. Alle Infos gibt es im Internet unter www.leukämielauf.de.