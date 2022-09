Verlängerung der Teilsperrung der AS Teublitz

Auf der A93 wird die Teilsperrung der Anschlussstelle Teublitz in Fahrtrichtung Hof verlängert. Witterungsbedingt muss die Auffahrt in Teublitz noch bis zum Mittwoch gesperrt bleiben.

Die Sperrung ist notwendig, um die Fahrbahndecke zwischen den Anschlussstellen Schwandorf-Süd und Teublitz zu sanieren. Der an der Anschlussstelle Teublitz in Richtung Hof auffahrende Verkehr wird also bis Mittwoch noch über die Bedarfsumleitung U51 zur Anschlussstelle Schwandorf-Süd umgeleitet. Die Abfahrt von der A93 in Fahrtrichtung Hof ist bei Teublitz aber weiterhin möglich. In Fahrtrichtung Regensburg steht die Anschlussstelle Teublitz ohnehin uneingeschränkt zur Verfügung.