Antreiber von Metallica: Schlagzeuger Lars Ulrich wird 60

Vor 40 Jahren veröffentlichte eine Underground-Band aus Los Angeles ihr Debütalbum. Metallica wurden in den 80er Jahren zu Superstars – und damit auch ihr Schlagzeuger Lars Ulrich.

Es gab einen Moment in seinem Leben, da musste Lars Ulrich wählen zwischen Sport und Musik, zwischen Tennis und Heavy Metal. Seine Entscheidung für eine Karriere als Rockstar zahlte sich aus. Als Gründer der US-Heavy-Metal-Band Metallica feierte der Schlagzeuger, der am Zweiten Weihnachtstag 60 Jahre alt wird, Erfolge, von denen er als Jugendlicher kaum zu träumen wagte. «Mein Körper sieht vielleicht nach 60 Jahren Abnutzung aus, aber mein Geist widerspricht dem ganz energisch», sagte er kürzlich dem «Rolling Stone». «Ich komme mir immer noch wie der 18-Jährige vor, der das alles gar nicht checkt.»

Von einer Underground-Band der frühen 1980er Jahre etablierten sich Metallica mit Riff-lastigen Krachern wie «Seek & Destroy», «Battery» oder «Enter Sandman» und schweißtreibenden Shows auch dank Ulrichs intensivem und kraftvollem Schlagzeugspiel zu einer der führenden Heavy-Metal-Gruppen der Welt. Erst in diesem Jahr spielten Ulrich und Co. eine weltweite Stadiontournee mit jeweils zwei Konzerten in jeder Stadt, bei der die Setlist der Songs von Abend zu Abend variierte.

Lars Ulrichs Kindheit begann hingegen ruhig. Geboren am 26. Dezember 1963 im beschaulichen dänischen Gentofte wuchs er in einem Umfeld auf, das von den kulturellen Interessen seines Vaters geprägt war. Torben Ulrich war professioneller Tennisspieler und großer Musikfan. «Als ich aufwuchs, spielte mein Dad viel Jazz – Coltrane, Miles, Dexter Gordon, Ornette Coleman», erzählte Ulrich junior dem «Classic Rock»-Magazin, «und ein bisschen Rock – Hendrix, die Stones, die Doors.» (dpa)