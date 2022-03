Anzeige im Ausbildungskompass 2022 sichern

Wer sich qualifizierte Fachkräfte für morgen sichern möchte, bildet selber aus. Deshalb präsentiert der Landkreis Amberg-Sulzbach rechtzeitig vor Beginn des Ausbildungsjahres 2023 eine Neuauflage des Ausbildungskompasses und liefert einen Überblick über Ausbildungsberufe und freie Lehrstellen in der Region.

Wer sich darin noch präsentieren möchte, sollte sich sputen: Die Eintragungsfrist endet bereits am 11. März 2022. Dabei ist die Registrierung denkbar einfach. In weniger als einer Minute können online unter www.ausbildungskompass.de alle notwendigen Daten eingetragen werden, die dann sowohl in der Druckausgabe als auch in der Online-Suche erscheinen. Die Broschüre gibt’s nach den Pfingstferien. Die Druckausgabe wird u.a. an alle Schulen, Rathäuser, Unternehmen und Kreditinstitute des Amberg-Sulzbacher Landes verteilt.