Regensburg erwartet «brutal schweres Spiel» – Singh-Einsatz ungewiss

Der SSV Jahn Regensburg bangt in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den abstiegsbedrohten FC Erzgebirge Aue um den Einsatz von Offensivspieler Sarpreet Singh. Der 23-jährige Neuseeländer klagt seit Wochen über Schambeinbeschwerden. «Es ist eine Verletzung, die Probleme macht. Es kann aber nichts kaputtgehen», berichtete Trainer Mersad Selimbegovic am Freitag. «Es wird spannend, ob er es schafft zum Spiel.» Die Chancen für einen Einsatz am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) stünden 50 zu 50. Die Regensburger konnten nach vier Niederlagen nacheinander zuletzt beim torlosen Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf immerhin wieder einen Punkt holen. «Ich hoffe, dass wir am Sonntag besser spielen. Das werden wir auch machen müssen, sonst wird es nicht für einen Punkt reichen», sagte Selimbegovic zum Gastspiel beim Vorletzten. Aue trete mittlerweile so auf, «als ob sie nichts mehr zu verlieren» hätten, warnte der Jahn-Coach weiter. «Es wird ein brutal schweres Spiel.» Mit 32 Punkten liegen die Regensburger im Tabellenmittelfeld, der FC Erzgebirge hat nur halb soviele Zähler geholt.