Vermutlich ist fahrlässige Brandstiftung der Grund für den Brand in einer Hofer Recyclingfirma gestern. Zwei 19- und 20-jährige Mitarbeiter sollten in der Werkshalle Textilreste sortieren und in eine Form pressen. Dazu nutzten sie auch ein Feuerzeug. Ein Funkenflug setzte daraufhin die Textilien in Brand. Die Flammen griffen in kürzester Zeit auf das gesamte Nebengebäude über. Es brannte komplett ab. Die beiden Mitarbeiter erlitten bei den Löschversuchen leichte Brandverletzungen.