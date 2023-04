Arbeitslosigkeit in Bayern geht leicht zurück

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Bayern im April leicht zurückgegangen. Diese sank im Vergleich zum Vormonat um 2,9 Prozent auf 251.241, wie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. „Der Rückgang der Arbeitslosenzahl im April ist saisonal üblich, auch wenn dieser Rückgang in diesem Jahr deutlich schwächer ausfällt als in den Vorjahren“, erläuterte der Chef der Regionaldirektion Ralf Holtzwart.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat sei die Zahl der Arbeitslosen um 15,5 Prozent gestiegen. Neun Zehntel des Anstiegs geht demnach auf die Registrierung ausländischer Arbeitsloser zurück, zwei Drittel allein auf die Menschen aus der Ukraine. Für die aktuelle Statistik wurden Daten verwendet, die bis zum 13. April vorlagen. Demzufolge sank die Arbeitslosenquote im April 2023 verglichen mit März um 0,1 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent. (dpa/lby)