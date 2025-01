ARD und ZDF nur noch in HD

Ab 2025 stellen alle öffentlich-rechtlichen Sender die TV-Ausstrahlung in Standardqualität ein. Manche Zuschauerinnen und Zuschauer müssen deshalb nur einen Knopf drücken. Andere müssen shoppen gehen.

Vom 7. Januar 2025 an werden Das Erste und alle dritten Fernsehprogramme nur noch in hochauflösender Qualität (HDTV) übertragen. ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und KiKA folgen am 18. November 2025. Darauf weist die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hin.

Damit endet die Übertragung der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in Standardqualität (SDTV), was insbesondere Nutzende von Satelliten- und Kabelanschlüssen betrifft. Denn beim Antennenfernsehen (DVB-T2 HD) sei die Umstellung bereits 2017 vollzogen worden. Für die Sender ONE, tagesschau24, phoenix und ARTE hatte die ARD die SD-Verbreitung schon 2022 beendet.

Was Betroffene tun können

Zuschauerinnen und Zuschauer werden unter anderem über Laufbänder und Einblendungen in den SD-Programmen über deren Abschaltung informiert. Die Verbraucherschützer geben Betroffenen folgende Tipps: