Ariana Grande: Getrennte Eltern dank mir beste Freunde

Die Schauspielerin war zuletzt im Kino in dem Filmmusical „Wicked“ zu sehen. In einem Podcast gab sie Einblicke in ihre Familie.

Popsängerin und Schauspielerin Ariana Grande berichtet davon, wie sie Frieden zwischen ihren getrennten Eltern gestiftet hat. „Ich habe sie gezwungen, wieder miteinander zu kommunizieren. Das habe ich wirklich getan“, sagte die 31-Jährige im Interview mit Podcaster Marc Maron.

An ihrem 24. Geburtstag habe sie ihre Eltern darum gebeten, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen – allem Anschein nach erfolgreich: „Sie sind jetzt beste Freunde. Es ist die beste Sache auf der ganzen Welt“, sagte Grande.

Der Popstar war zuletzt im Kino im Filmmusical „Wicked“ zu sehen. Für ihre Rolle als Hexe Glinda wurde Grande für einen Golden Globe und einen Oscar nominiert. (dpa)