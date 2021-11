Arrach: 57-Jährige wird vermisst

Eine 57-Jährige aus Arrach im Landkreis Cham wird vermisst. Die Frau wurde zum letzten Mal am Dienstagmittag in Lam gesehen. Sie könnte sich aufgrund einer Erkrankung in einer lebensbedrohlichen Situation befinden.

Möglicherweise ist die 57-Jährige mit ihrem Auto unterwegs. Es handelt sich um einen blauen SUV-Subaru mit dem amtlichen Kennzeichen KÖZ-MZ114.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

– ca. 160 cm groß

– zierliche Statur

– braunes schulterlanges Haar

– Brillenträgerin (Abweichung zum Foto!)

– bekleidet ist sie mit einer grünen Jacke und einer blauen Jeans

Wer hat die Frau gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kötzting unter der Telefonnummer 09941/9431-0, sowie jede weitere Dienststelle entgegen. Wer den aktuellen Aufenthaltsort kennt, soll bitte den Polizeinotruf 110 wählen.