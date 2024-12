Im Mai 2025 startet in Furth im Wald im Kreis Cham die Landesgartenschau. Und dafür werden Gästeführer gesucht, die Besucher über das Gelände führen.

Am 13. Januar beginnt die Ausbildung, in der die Teilnehmer fundiertes Wissen erwerben, z.B. über die wechselvolle Geschichte der Stadt an der Grenze, ihre Schönheit und ihre Besonderheiten. Zwei Prüfungen müssen zum Schluss absolviert werden. Wer Interesse hat, kann sich bei der Landesgartenschau melden.