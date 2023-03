Auffälliger Pickup-Truck gestohlen

In Regensburg ist ein Pickup-Truck in der Konradsiedlung gestohlen worden.

Am Freitagmittag war der schwarze Wagen der Marke Dodge in der Posener Straße geparkt worden. Am Montag war er verschwunden. Der Wert des Fahrzeugs liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kripo Regensburg ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0941/506-2888.

Beschreibung des Fahrzeugs: