Furth im Wald: Illegal eingereiste Migranten aufgegriffen

Gleich zweimal haben Ermittler der Bundespolizei Waldmünchen am Freitag illegal eingewanderte Menschen aufgegriffen. Eine Anwohnerin aus Furth im Wald teilte den Beamten am Nachmittag mit, dass eine siebenköpfige Personengruppe zu Fuß aus dem Wald gekommen sei und in einen Van mit Berliner Kennzeichen gestiegen sei. Eine Streife konnte den Van in Eschlkam stellen und kontrollieren.

Im Fahrzeug befanden sich acht Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit. Eine 39-jährige Mutter mit ihren vier Kindern im Alter zwischen 17 und sieben Jahren sowie eine 21-jährige Frau. Sie besitzen keinen gültigen Aufenthaltstitel für Deutschland. Der 37-jährige Beifahrer ist der Ehemann der 39-Jährigen und ist im Besitz eines Aufenthaltstitels für Polen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen in Berlin wohnhaften 38-Jährigen. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrer wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bei einem zweiten Einsatz gegen 17 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei am Sportplatz in Furth im Wald einen 24-jährigen Mann aus Afghanistan fest. Auch er war nicht im Besitz einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung. Gegen ihn und die türkische Familie ermittelt die Bundespolizei wegen unerlaubter Einreise. Die illegal eingereisten Personen stellten ein Asylgesuch und wurden in eine Erstaufnahmeeinrichtung nach Regensburg gebracht.

Foto: Bundespolizei