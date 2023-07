Ausgelaufener Kraftstoff: Vollsperrung auf der A3

Ein Unfall auf der A3 im Landkreis Neumarkt hat am Sonntag zu erheblichen …

A3: Mehr als 30 Warnbaken beschädigt Ein Unfall auf der A3 im Landkreis Neumarkt hat am Sonntag zu erheblichen …

A3: Mehr als 30 Warnbaken beschädigt Ein Unfall auf der A3 im Landkreis Neumarkt hat am Sonntag zu erheblichen …

Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de