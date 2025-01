32-Jähriger stirbt nach Unfall auf der Autobahn 3

Ein Fahrer kommt auf der Autobahn ins Schleudern, bleibt liegen – und ein nachfolgender Transporter kracht in seinen unbeleuchteten Wagen. Der Unfall in der Oberpfalz hat dramatische Folgen.

Ein 32-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Autobahn A3 nahe Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz tödlich verunglückt. Der Mann war in der Früh aus zunächst ungeklärter Ursache nach links in die Mittelschutzplanke geprallt, wie die Polizei schilderte. „Das Fahrzeug blieb dann unfallbeschädigt und unbeleuchtet auf der Fahrbahn liegen.“ Ein nachfolgender Fahrer eines Transporters habe nicht mehr ausweichen können und sei nahezu ungebremst in das Unfallfahrzeug gekracht.

Dabei wurde der 32-Jährige in seinem Auto eingeklemmt. Er wurde zwar von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit, starb aber noch an der Unfallstelle. Die beiden Insassen des Transporters wurden leicht verletzt.

Die Autobahn wurde zwischen den Ausfahrten Neumarkt und Oberölsbach in Richtung Nürnberg für mehrere Stunden gesperrt. Das Rote Kreuz versorgte die im Stau Stehenden mit Decken und Tee. (dpa/lby)