Ausschreitungen in den Niederlanden wegen Corona-Beschränkungen

Die neue Ausgangssperre hat in den Niederlanden zu Protesten und Krawallen geführt. In etwa zehn Städten darunter Den Haag, Tilburg und Venlo kam es nach Berichten der Polizei am späten Abend kurz zu Ausschreitungen. Polizisten wurden mit Feuerwerk und Steinen angegriffen. In Den Haag wurden Autos in Brand gesteckt. Zuvor hatte die Polizei bereits in Amsterdam und Eindhoven mit Wasserwerfern vorab verbotene Demonstrationen beendet. In Eindhoven waren Geschäfte geplündert und Brände gelegt worden.