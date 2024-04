Auszeichnung für die besten Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister

Die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz hat am Abend die 24 besten Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister des Jahrgangs 2023/2024 geehrt. Sie erhielten für ihre herausragenden Leistungen in der Meisterprüfung im Rahmen eines Festabends in Straubing eine Ehrenurkunde sowie eine Medaille.

Die jungen Handwerker haben in der Meisterprüfung in ihrem jeweiligen Beruf als Beste abgeschnitten. Simon Roßgotter aus Regensburg wurde Meisterbester im Metallbauerhandwerk. „Ich bin stolz, dass sich meine ganze Mühe ausgezahlt hat“, freute sich der 27-Jährige. „Ich identifiziere mich mit dem was ich tue sehr stark. Es ist meine Leidenschaft.“

© Foto: Fotostudio Kraus

Die diesjährigen Meisterbesten der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz mit HWK-Präsident Dr. Georg Haber (1.v.li.) und HWK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Kilger (1.v.re.).