14-Jährige in Zug sexuell belästigt

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag ein Mädchen in einem Zug von Pfreimd nach Weiden sexuell belästigt. Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr in der Regionalbahn. Der Täter onanierte vor der 14-Jährigen. Die Bundespolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen. Um den Fall zu klären, werden auch Videoaufzeichnungen ausgewertet.

Personenbeschreibung des Verdächtigen:

Afrikanisches Aussehen, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, lockige kurze schwarze Haare, Zahnlücke im vorderen Bereich (kein fehlender Zahn, sondern Fehlstellung).

Zur Tatzeit war er bekleidet mit roter Hose und weißer Jacke mit schwarzen Punkten, Umhängetasche und schwarz/blauen Sneaker.

Das Bundespolizeirevier Regensburg ermittelt wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen und Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Hierzu werden auch vorhandene Videoaufzeichnungen ausgewertet. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Sachdienliche Hinweise werden an die Bundespolizei Waldmünchen über die Telefonnummer 09972 9408-0 oder per E-Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de erbeten.