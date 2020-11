Auto erfasst Fußgängerin

In Vohenstrauß, im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, ist am Samstagabend eine Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Eine 53-jährige Fußgängerin wollte eine Straße überqueren und benutzte dazu den Zebrastreifen.

Ein 20-jähriger Autofahrer, der in Richtung Friedrichsstraße unterwegs war, übersah die Frau und erfasste sie nahezu ungebremst mit der rechten Fahrzeugfront. Die 53-Jährige wurde auf den Gehweg geschleudert und schlug mit dem Kopf auf dem Betonpflaster auf. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt einen leichten Schock, blieb jedoch unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.