Unbekannte versuchen Bankautomat aufzubrechen

In Nittenau im Landkreis Schwandorf haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag versucht, einen Bankautomaten aufzubrechen. Gegen 3 Uhr 40 morgens erhielt die Polizei die Meldung über einen Geldautomatenaufbruch in einer Bankfiliale am Marktplatz in Nittenau.

Die Täter sind flüchtig. Gefahndet wird nach mindestens zwei dunkel gekleideten und vermummten Männern. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Bei dem Aufbruchsversuch wurde der Geldautomat erheblich beschädigt. Bargeld konnte aber nicht erbeutet werden. Die Kripo Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.