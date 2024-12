Ein 86-jähriger Autofahrer verursachte am Freitagnachmittag (06.12.) in Wörth an der Donau einen Unfall, bei dem er leicht verletzt wurde.

Der Mann geriet aus ungeklärter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen und prallte anschließend in die Glasfassade eines Modegeschäfts. Beide Fahrzeuge wurden zerstört, und an der Schaufensterfassade entstand erheblicher Schaden.