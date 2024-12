Rasante Verfolgungsfahrt durch die Oberpfalz

Nach dem Diebstahl eines Pkw in Baden-Württemberg ereignete sich am frühen Freitagnachmittag eine groß angelegte Verfolgungsfahrt durch die nördliche Oberpfalz. Den Beamten gelang es schließlich den flüchtigen Fahrer in der Nähe von Hirschau in der Oberpfalz zu stellen.

Am Freitag, 6. Dezember 2024, erhielt das Polizeipräsidium Oberpfalz die Mitteilung über einen gestohlen Pkw der Marke Audi, der sich im Bereich Speichersdorf in Oberfranken befinden soll. Aufgrund der örtlichen Nähe wurden auch Einsatzkräfte aus der Oberpfalz umgehend in die Fahndung nach dem Fahrzeug mit eingebunden.

Der Pkw konnte schließlich durch eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Kemnath in der Nähe von Speichersdorf lokalisiert werden. Der Fahrzeugführer beschleunigte seinen Pkw jedoch und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit zunächst entlang der B22 und schließlich auf der BAB93 in Richtung Weiden i.d.OPf. Es entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt durch weite Teile der nördlichen Oberpfalz, an der sich eine Vielzahl an Streifen der umliegenden Dienststellen beteiligte.

Während der Fahrt beschädigte der Flüchtige mit seinem Fahrzeug einen am Straßenrand geparkten Pkw, sowie einen an der Verfolgung beteiligten Streifenwagen. Zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen kam es nicht.

Der Fahrzeugführer konnte schließlich in Hirschau im Landkreis Amberg-Sulzbach gestellt und durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden.

Aufgrund seines rücksichtslosen Fahrverhaltens und der Gefährdung bzw. Schädigung unbeteiligter Verkehrsteilnehmer, werden gegen Fahrer ein Strafverfahren aufgrund mehrerer Verkehrsdelikte, unteranderem aufgrund des Verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs, eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich des Diebstahls des Pkw werden durch die Polizei Baden-Württemberg geführt.