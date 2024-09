Auto prallt gegen Bäume – Vater und Baby verletzt

Neumarkt in der Oberpfalz: Ein Mann nickt am Steuer kurz ein und kommt von der Straße ab. Bei dem Unfall sitzt auch sein sieben Monate alter Sohn mit im Auto.

Ein sieben Monate altes Baby ist bei einem Autounfall bei Neumarkt in der Oberpfalz leicht verletzt worden. Sein Vater war am Steuer seines Autos in einen Sekundenschlaf gefallen, wie die Polizei mitteilte. Der 38-Jährige sei am Sonntag mit dem Wagen von der Straße abgekommen und gegen mehrere kleine Bäume geprallt.

Der kleine Junge befand sich den Angaben zufolge in einer Babyschale auf dem Beifahrersitz. Er sei nach dem Unfall mit einer Kopfverletzung in eine Kinderklinik gebracht worden. Sein Vater kam ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus. (dpa)