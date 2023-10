Auto versinkt in Donau – Fahrer kann sich befreien

Mit seinem Auto ist ein Mann in den Schleusenkanal der Donau in Regensburg gefahren. Der Mann konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde zur Versorgung zunächst in eine Klinik gebracht, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Das nach dem Unfall in knapp vier Metern Tiefe liegende Auto wurde noch am Donnerstagmorgen geborgen. Taucher der DLRG befestigten Hebezeug an dem Auto. So konnte dieses mit Winde und Kran geborgen werden. Betriebsstoffe gelangten nicht in den Fluss, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Ursache des Unfalls sowie die Schadenshöhe waren zunächst unbekannt. (dpa/lby)