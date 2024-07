Autodiebe auf frischer Tat ertappt und festgenommen

In Schwandorf sind am Donnerstag zwei Autodiebe auf frischer Tat ertappt worden.

Die beiden 29 und 39 Jahre alten Männer wurden gegen 15 Uhr am Bahnhof in Schwandorf von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie am helllichten Tag an einem BMW herum manipulierten und versuchten, diesen zu starten. Als im richtigen Moment auch noch der 38-jährige Fahrzeugbesitzer hinzu kam, flüchteten die Täter. Jedoch konnte der eine noch am Bahnhof vom Geschädigten selbst festgehalten und der andere wenig später von der Polizei festgenommen werden. Das zigfach polizeibekannte Duo wurde einem Haftrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft beantragt.