Autofahrer rammt Zaun in Ebnath und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag einen Maschendrahtzaun in der Schwarzenreuther Straße in Ebnath bei Kemnath im Landkreis Tirschenreuth beschädigt und ist geflüchtet.

Der Täter kam mit seinem Pkw von der schneeglatten Fahrbahn ab und stieß gegen den Zaun, der zu einem unbebauten Grundstück eines 35-jährigen Mannes gehört. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Unfall ereignete sich zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr davon.