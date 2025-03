Der Fahrer eines voll besetzten Schulbusses hat am Freitag in Schönficht im Kreis Tirschenreuth einen Unfall verursacht.

Der 57-Jährige missachtete beim Einfahren in die Kreisstraße die Vorfahrt eines Pkws, so dass es zum Zusammenstoß kam. Alle Beteiligten, sowie die ca. 30 Schulkinder im Bus, blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.