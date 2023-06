Autofahrerin stürzt Böschung hinab und stirbt

Eine Autofahrerin ist in Seubersdorf (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) mit ihrem Wagen eine Böschung hinuntergestürzt und ums Leben gekommen. Die 52 Jahre alte Frau war mit ihrem Auto zuvor von der Straße abgekommen und gegen mehrere Bäume und eine Betonmauer geprallt, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte.

Die Frau erlag am Sonntag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Im Wagen befanden sich auch ihre zwei zehnjährigen Kinder und ihr 49 Jahre alter Ehemann. Sie wurden mit teils schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar. Ein Gutachter soll sie klären. (dpa/lby)