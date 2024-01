«Baby to Go» – Satire über Schwangerschaft per App

New York in naher Zukunft: In dieser technologisierten Welt wollen Rachel (Emilia Clarke) und Alvy (Chiwetel Ejiofor) ein Kind bekommen - allerdings nicht auf natürliche Weise.

Ein Unternehmen bietet eiförmige Kapseln an, um die Schwangerschaft auszulagern. Während Alvy zunächst kritisch ist, möchte Rachel den freigewordenen Wartelistenplatz nutzen. Im Verlauf des Dramas merkt das Paar allerdings, dass die delegierte Schwangerschaft nicht nur Vorteile bringt. Je näher der Geburtstermin rückt, desto mehr Zweifel kommen auf. Mit «Baby to Go» wirft Regisseurin Sophie Barthes unter anderem die Frage auf, wie weit technologische Innovationen das menschliche Leben bestimmen können.

Baby to Go, Großbritannien 2023, ca. 111 Minuten, FSK ab 12 Jahren, von Sophie Barthes, mit Emilia Clarke, Chiwetel Ejiofor (dpa)