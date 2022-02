Bad Kötzting: Polizei fahndet nach Unbekannten

© Foto: Polizei

Die Polizeiinspektion Bad Kötzting fahndet öffentlich nach einem Unbekannten, der in Autos eingebrochen und daraus Wertsachen entwendet haben soll. Von der Person liegen Fotos vor.

In der Nacht von 17. auf 18. Dezember 2021 hat eine unbekannte Person am Marktplatz in Lam (Lkr. Cham) die Scheiben zweier Autos eingeschlagen und entwendete daraus Wertsachen in mittlerer vierstelliger Höhe. Der entstandene Schaden an den Autos beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Bad Kötzting haben bislang nicht zur Ergreifung der handelnden Person geführt. Aus diesem Grunde wurde seitens der Staatsanwaltschaft Regensburg ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung beantragt, der vom Amtsgericht Regensburg nun erlassen wurde.