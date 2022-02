Diebstahl durch DNA-Treffer geklärt

DNA-Spuren haben in Waldmünchen im Landkreis Cham jetzt zu einem Täter geführt. Anfang Dezember räumte ein Unbekannter einen Firmenwagen aus.

Er klaute mehrere Baumaschinen im Wert von ca. 11.000 Euro. Spuren am Tatort führten jetzt zu einem 47-jährigen tschechischen Staatsangehörigen, der schon mehrfach in Deutschland in Erscheinung getreten ist. Der Tatverdächtige wird schon mit zwei Haftbefehlen in Deutschland gesucht. Der aktuelle Aufenthaltsort des Mannes ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei Waldmünchen ermittelt.