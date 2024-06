Bärnauer müssen Wasser nicht mehr abkochen

Am Montag hat das Gesundheitsamt Tirschenreuth die erlösende Nachricht bekannt gegeben, auf die viele Bärnauer Bürger seit zwei Wochen gewartet haben: Das Abkochgebot für Trinkwasser ist ab sofort aufgehoben.

Die Mitteilung des Gesundheitsamtes erreichte das Bärnauer Rathaus am Montagvormittag. Bürgermeister Alfred Stier informierte in einem Schreiben, dass das Abkochgebot für Trinkwasser in den Gebieten Ahornberg, Bärnau, Heimhof und Hermannsreuth mit sofortiger Wirkung aufgehoben wird. Auch die dritte Probe sei negativ ausgefallen.

Am 10. Juni waren bei einer routinemäßigen Kontrolle coliforme Keime im Trinkwasser entdeckt worden. Daraufhin hatte das Gesundheitsamt das Abkochgebot erlassen. Um dieses wieder aufzuheben, waren drei negative Proben erforderlich. Die ersten beiden Probeergebnisse lagen bereits Ende letzter Woche vor, nun wurde auch das dritte negative Ergebnis bestätigt.