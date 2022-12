Bahnexperten fordern leichtere Elektrifizierung

Dieselloks statt moderner Züge: Seit Jahren wartet man in Nordbayern auf die …

Streit um „Dieselinsel“ der Bahn in Nordbayern Dieselloks statt moderner Züge: Seit Jahren wartet man in Nordbayern auf die …

Streit um „Dieselinsel“ der Bahn in Nordbayern Dieselloks statt moderner Züge: Seit Jahren wartet man in Nordbayern auf die …

Steigt der Spritpreis, kurbelt das seit jeher den Tanktourismus an. Doch wer …

Spritpreise treiben den Tanktourismus an Steigt der Spritpreis, kurbelt das seit jeher den Tanktourismus an. Doch wer …

Spritpreise treiben den Tanktourismus an Steigt der Spritpreis, kurbelt das seit jeher den Tanktourismus an. Doch wer …

Wünscht euch was! © Foto: Lea Sommer Bald ist wieder Weihnachten. Aber nicht alle Menschen …

Wünscht euch was! © Foto: Lea Sommer Bald ist wieder Weihnachten. Aber nicht alle Menschen …

Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa