In Bayreuth hat die Bank einer 77-Jährigen ihr Vermögen gerettet.

Die Seniorin erhielt am Mittwochabend einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter, der die Frau so überzeugte, dass die Dame eine Überweisung über 35.000 Euro über ihre TAN am Smartphone bestätigte. Zum Glück funktionierten hier die bankinternen Sicherheitsmaßnahmen. Bei der Überprüfung der Überweisung stellte sich der Betrug heraus und die Überweisung wurde angehalten. Jetzt ermittelt die Kripo Bayreuth.