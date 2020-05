Banküberfall in Marktredwitz

Banküberfall heute Mittag gegen 12 Uhr 20 in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel.

Kurz vor Schließung der Bankfiliale in der Hauptstraße im Ortsteil Brand betrat ein Maskierter die Räume und forderte von der Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Täter eine geringe Summe erhalten hatte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Dorfplatz. Eine Großfahndung läuft derzeit. Hinweise zu dem Fall bitte an die Kripo Hof.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: