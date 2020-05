Hoher Schaden bei Brand in Weißdorf

Ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro entstand am Donnerstag beim Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens und einer Scheune in Weißdorf im Landkreis Hof. Verletzt wurde niemand.

Die Bewohnerin hatte am Mittag den Notruf gewählt und die brennende Scheune gemeldet. Dann brachte sich die Frau in Sicherheit. Trotz des schnellen Einsatzes konnte die Feuerwehr nicht verhindern, dass durch den Wind Funken auf das angebaute Wohnhaus übergriffen und es in Brand setzten. Die Scheune brannte letztendlich vollkommen nieder, das Haus wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist noch unklar.