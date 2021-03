Bau- und Hauptausschuss in Amberg mit Besuchern

Auch wenn die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Amberg hoch ist, der Bau- und Hauptausschuss findet mit Besuchern statt. Wer also morgen beim Bauausschuss oder am Donnerstag beim Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss mit dabei sein will, muss sich anmelden. Die Teilnehmerzahl wird begrenzt. Die öffentlichen Sitzungen finden wie geplant im großen Rathaussaal statt und zwar jeweils um 15 Uhr. Die Vormerkungen nimmt das Bürgermeisteramt der Stadt Amberg unter buergermeisteramt@amberg.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09621/102002 entgegen.