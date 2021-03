Zwei beliebte Weidener Veranstaltungen fallen wegen Corona aus.

Das Frühlingsfest, das vom 30. April bis zum 9. Mai, über die Bühne gehen sollte, muss auch in diesem Jahr abgesagt werden. Am dritten Sonntag nach Ostern findet in Weiden normalerweise der traditionelle Jubilatemarkt mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Dieses Event zieht immer viele Besucher an. Aber auch darauf müssen wir leider verzichten. Der Schutz der Gesundheit geht vor, heißt es in einer Pressemitteilung.