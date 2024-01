Bauern blockieren Autobahnauffahrten

Die Autobahn 9 bei Bayreuth wird am Wochenende komplett gesperrt. Das teilte …

A9 bei Bayreuth am Wochenende komplett gesperrt Die Autobahn 9 bei Bayreuth wird am Wochenende komplett gesperrt. Das teilte …

A9 bei Bayreuth am Wochenende komplett gesperrt Die Autobahn 9 bei Bayreuth wird am Wochenende komplett gesperrt. Das teilte …

Ein mit knapp 3000 Masthähnchen beladener Laster ist auf der Autobahn 93 in …

Lkw mit fast dreitausend Masthähnchen kippt auf Autobahn um Ein mit knapp 3000 Masthähnchen beladener Laster ist auf der Autobahn 93 in …

Lkw mit fast dreitausend Masthähnchen kippt auf Autobahn um Ein mit knapp 3000 Masthähnchen beladener Laster ist auf der Autobahn 93 in …

Symbolfoto: Pixabay, pexels.com